Basisschool in Gullegem blijft morgen dicht door corona-uitbraak

De kinderen van de basisschool "De Gulleboom" in Gullegem mogen morgen niet naar school door een uitbraak van corona. Vorige week moesten een aantal klassen al in quarantaine nadat zo'n 40 leerlingen positief testten. Na overleg met het CLB en de gemeente Wevelgem is nu beslist om de school volledig te sluiten én iedereen te testen. Op die manier hoopt de school de uitbraak snel te kunnen stoppen.