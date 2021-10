BEKIJK: Zuiderse schimmels waaien over naar Belgische maïsvelden door klimaatopwarming

Eén vijfde van de landbouwgrond in Vlaanderen wordt gebruikt voor maïsteelt, en die maïs dient als voer voor koeien. Bio-ingenieur Jonas Vandicke zocht tijdens zijn doctoraatsstudie aan de Universiteit Gent drie jaar lang naar de aanwezigheid van schimmels op maïs. Hij ontdekte dat er in ons land steeds meer zuiderse schimmels op maïs voorkomen, die hier gedijen door de klimaatopwarming. Die schimmels zijn mogelijk giftig voor de koeien die de maïs eten. Maar in Zuid-Frankrijk komt nu al een schimmelvariëteit voor die erg giftige stoffen bevat.