China test in het geheim geavanceerd hypersonisch wapen, VS verbaasd over technologische sprong voorwaarts

De bezorgdheid in de Verenigde Staten is groot. Te meer omdat de VS de voorbije maanden al waarschuwde voor een groeiende nucleaire capaciteit in China. Eerder bleek al uit satellietbeelden dat China zo'n 200 opslagplaatsen voor nucleaire wapens aan het bouwen is. Vanuit het leger werd ook gewaarschuwd voor de Chinese capaciteit om vanuit de ruimte toe te slaan, wat ook meer en meer blijkt uit de test met het hypersonische wapen.



China is overigens niet geïnteresseerd om met andere nucleaire machten tot een soort van wapenbeheersingsprogramma te komen. Over de test in augustus deed het land geen enkele mededeling.