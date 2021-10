50 uur dansen, 100 koppels en 100.000 euro: Nederlands tv-format "De dansmarathon" belandt in oog van storm

Sindsdien mag de Mol zich ook miljardair noemen. Een oude droom wordt (na twee mislukte pogingen) werkelijkheid, wanneer hij in 2005 een eigen televisiestation opricht, Talpa, dat uiteindelijk enkele jaren later in handen van RTL komt - waar de Mol ook aandelen in heeft. Sindsdien bedenkt de Mol opnieuw formats - denk maar aan de Nederlandse versie van "The voice" en nu dus ook "De dansmarathon". Een weetje: Talpa is ook de naam van zijn media-onderneming, en betekent toepasselijk "mol" in het Latijn.