Brusselse regisseur Laura Wandel valt opnieuw in de prijzen met debuutfilm "Un monde": "Mooie verrassing"

"Un monde" is bezig aan een zegetocht op de internationale festivals. Het begon met de geslaagde wereldpremière in Cannes, waar de film de FIPRESCI-prijs (International Federation of Film Critics) in de "Un Certain Regard"-sectie wegkaapte. In die competitie zitten films met ongebruikelijke vertelstijlen, en niet-traditionele verhalen die internationale erkenning nastreven. Iets waar "Un monde", met een universeel verhaal over pesten, gefilmd vanuit het standpunt van kinderen volledig aan voldoet.



Vervolgens viel "Un Monde" nog in de prijzen in Guanajuato (Mexico), Ourense (Spanje), Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en volgden festivalselecties in onder meer San Sebastian, Valenciennes en Hamburg. Daarnaast is "Un monde" ook genomineerd voor de European Film Awards in december.