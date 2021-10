Duizenden betogers vragen leger om macht over te nemen in Soedan

"We hebben een militaire regering nodig, de huidige regering is er niet in geslaagd om ons gerechtigheid en gelijkheid te brengen", zei een demonstrant aan persagentschap AFP. Enkele duizenden demonstranten verzamelden zich in de hoofdstad Khartoem aan het presidentiële paleis, ze willen dat de overgangsregering afreedt en het leger de macht overneemt.

Val regime Bashir In 2019 werd ex-president Omar al-Bashir ten val gebracht door massale protesten en door het leger. Sindsdien is er een overgangsregering aan de macht, die bestaat uit militairen en burgers.

Nu wordt er geprotesteerd tegen die overgangsregering.

Grote verdeeldheid sinds mislukte staatsgreep

In september vond er een mislukte staatsgreep plaats, een staatsgreep die werd toegeschreven aan de aanhangers van Bashir.

Sinds die mislukte staatsgreep heerst er een grote politieke verdeeld in het land tussen de burgers en de militairen. De militairen willen hervormingen en vragen dat een aantal leden van de regering vervangen worden. Maar volgens de burgerbewegingen, die deel uitmaken van de overgangsregering, maken deze eisen deel uit van een machtsgreep die het leger wil plegen.



In tegenstelling tot eerdere demonstraties, die net pro-regering waren, mochten deze demonstranten de poorten van het presidentiële paleis wel bereiken. Er was ook weinig politie aanwezig.



Als tegenreactie werd er door de pro-regeringsdemonstranten meteen een tegenbetogingen aangekondigd komende donderdag.

Plan om uit de crisis te raken

Als reactie op de verdeeldheid in zijn land kondigde de premier van Soedan, Abdallah Hamdok, gisteren een plan aan om uit "de ergste en gevaarlijkste politieke crisis" te geraken. De premier riep iedereen op om samen te werken. Hij vroeg om de tijdelijke grondwet en gerechtelijke instanties van het land te respecteren. Maar de steun voor zijn overgangsregering is de afgelopen maanden sterk afgenomen. Door de economische hervormingen van Hamdok zijn de brandstofsubsidies namelijk verlaagd en is de inflatie gestegen.

