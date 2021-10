Gentle Ultimate frisbee-ploeg uit Gent mist WK op een haar na

De frisbeesport is de laatste jaren aan een opmars bezig. “Niet alleen in ons land, maar ook mondiaal. En in Gent zien we dat ook. Gentle Ultimate telt ondertussen 180 jeugdspelers en 150 volwassenen. Zo’n 15 jaar geleden werd de club opgericht en we zijn nu één van de meest toonaangevende clubs van het land. De laatste jaren halen de Mooncatchers de bovenhand, maar het verschil is niet zo groot."