17 Amerikaanse missionarissen en hun familieleden, onder wie kinderen, zijn ontvoerd in Haïti

Ontvoeringen zijn een oud zeer in Haïti. Het armste land van Latijns-Amerika wordt al jarenlang geplaagd door politieke en economische crisissen. Corruptie en straffeloosheid zijn daar uitwassen van. De afgelopen jaren kwamen vaak mensen op straat tegen president Jovenel Moïse, omdat die volgens hen niets deed tegen de corruptie en onveiligheid. Moïse werd in juli vermoord. Sindsdien is de overheid stuurloos en is het bendegeweld alleen nog toegenomen. Ze zouden de armste wijken van Port-au-Prince helemaal in hun macht hebben.