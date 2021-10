Hasseltse Belleman over Jeneverfeesten met meer dan 120.000 feestvierders: “Ik ben zo fier als een gieter!”

Goed weer, een uitbundig publiek en een Covid Safe Ticket: dat waren de ingrediënten voor een succesvolle 31ste editie van de Jeneverfeesten. “Het feit dat het centrum was ingedeeld in 7 feestzones die je enkel kon betreden op vertoon van een coronapas kon de pret niet drukken”, vertelt Jan de belleman. “De beleving was niet heel anders dan voorgaande jaren. Ik heb alleen maar stralende gezichten gezien. Alle bellemannen- en vrouwen uit het hele land waren dit weekend ook van de partij. Onze bellen hebben anderhalf jaar aan de haak gehangen. Wat een ontlading! Dit is een historisch moment!”