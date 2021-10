Drie doden bij helikoptercrash in het zuiden van Duitsland

De helikopter is neergestort in een bos, ongeveer 80km ten zuidoosten van Frankfurt. Over de omstandigheden van de crash is nog maar weinig bekend, al raakten de brokstukken wel over honderden meters verspreid, zo blijkt uit de eerste beelden.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker drie doden gevallen. Hoeveel inzittenden er in de helikopter zaten, is niet duidelijk. In een Robinson-helikopter R44 zijn er vier zitplaatsen. Ook over de vluchtroute van het toestel is nog niets bekend.