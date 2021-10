Wie neemt het op tegen Viktor Orbán? Verenigde oppositie van Hongarije kiest dit weekend haar kandidaat

Péter Márki-Zay is op veel manieren eigenlijk het tegengestelde van Dobrev. Hij is niet de “typische” oppositiekandidaat: hij is een rechts conservatief, de rest van de oppositie is links-liberaal. Marki-Zay zit eigenlijk nog maar een paar jaar in de politiek. Hij raakte bekend in 2018, toen hij de kandidaat van Fidesz versloeg en burgemeester werd van Hódmezővásárhely.

Hij is eigenlijk de verrassing van deze voorverkiezing. Hij werd derde in de eerste verkiezingsronde en eigenlijk dacht iedereen dat hij uit de race zou stappen. Want er was nog een kandidaat die in de eerste ronde méér stemmen had dan hij, de burgemeester van Boedapest. Die was aan het begin de topfavoriet om de voorverkiezingen te winnen, maar Márki-Zay is er dus in geslaagd om die uit de race te kegelen in onderhandelingen.