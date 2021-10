Man aangehouden op verdenking van schuldig verzuim na aanval op buurvrouw in Kortrijk

In de stationsbuurt in Kortrijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 65-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een burenruzie. Drie personen werden gearresteerd op verdenking van schuldig verzuim, onder wie de 25-jarige broer van de hoofdverdachte die ook in het appartementencomplex woont. Hij blijft aangehouden. De twee anderen, een man van 18 uit Wevelgem en een vrouw van 21 uit Kortrijk, werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Vanochtend wordt de vrouwelijke hoofdverdachte voorgeleid. Zij wordt beschouwd als diegene die de 65-jarige vrouw heeft aangevallen en wordt voorgeleid op verdenking van poging moord. Het slachtoffer is nog altijd in levensgevaar.