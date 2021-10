Moord op Brits parlementslid David Amess: wat weten we over de vermoedelijke dader?

De 25-jarige man die David Amess vrijdagmiddag met verschillende messteken om het leven bracht, zit nog steeds in voorhechtenis. De man wordt verdacht van de moord en is overgebracht naar een cel in Londen, waar hij wordt ondervraagd door de antiterreureenheid van de politie. Normaal gezien had hij al moeten worden vrijgelaten, maar omdat de moord als een terreurzaak wordt beschouwd, mag hij tot 22 oktober in voorlopige hechtenis worden vastgehouden.