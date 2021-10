Politie onderschept dronken spookrijder op Noorderlaan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dronken spookrijder op de Noorderlaan in Merksem onderschept. De man was zich volgens de politie van geen kwaad bewust. Hij had ruim drie keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegelaten. De spookrijder liep tegen de lamp tijdens een controleactie bij vijf horecazaken, waarover de laatste tijd veel klachten binnenliepen. Twee zaken moeten tijdelijk dichtblijven, omdat er problemen zijn met de uitbatingsvergunning.