Russische filmcrew die de eerste film in de ruimte heeft opgenomen, is terug op aarde

Twaalf dagen lang maakten ze er opnames voor de allereerste film ooit die in de ruimte gemaakt wordt. "Vysov" ("Uitdaging") vertelt het verhaal van een arts die naar het ISS moet vliegen om een kosmonaut te redden die ziek is geworden. De hoofdrol van arts wordt gespeeld door actrice Yulia Peresild. Ook de Russische kosmonaut Oleg Novitski, die al in het ISS was, speelt mee in de film.

De opnames zitten erop en dus is de filmcrew terug naar de aarde gekeerd. Het Sojoez-ruimtetuig M-18 met aan boord Yulia Peresild, Klim Sjipenko en Oleg Novitski is vanmorgen om 4.36 uur plaatselijke tijd geland in de steppe van Kazachstan. Die beelden werden rechtstreeks uitgezonden door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.