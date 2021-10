Studentenraad UGent steunt bouw van studentenhome in bos aan Sterre: "Grote nood aan betaalbare huisvesting"

De UGent heeft intussen een klacht ingediend tegen de actievoerders. Ze krijgt ook steun uit een andere hoek: de studentenraad van de UGent. "Voor ons zijn er twee belangrijke aspecten in het verhaal", zegt Julien Marbaix, die als student verkozen is in de Sociale Raad van de UGent en daar ook de Gentse Studentenraad vertegenwoordigt in het dossier rond de Sterre. "Ten eerste de nood aan huisvesting, ten tweede de compensatie die de UGent voorstelt."

"Er is een groot gebrek aan betaalbare huisvesting voor studenten", zegt Marbaix. "We merken dat de laatste jaren steeds meer. De prijzen op de privémarkt stijgen heel sterk, er is een heel hoge nood aan betaalbare homes. Begin dit academiejaar stonden 500 studenten op de wachtlijst, van wie 150 internationale studenten."