50 voetbalsupporters brengen nacht in de cel door, na diefstallen in tankstation in Oud-Heverlee

De federale wegpolitie had de bus met voetbalsupporters aan de kant gezet in Oud-Heverlee, omdat enkele inzittenden even voordien in een winkel bij een tankstation spullen gestolen zouden hebben. De politiecontrole daar verliep niet makkelijk en daarom kwam er extra politie aan te pas, onder meer uit Leuven.

"De uitbater van een tankstation langs de E40 had de politie gebeld, nadat hij verschillende diefstallen had opgemerkt. Daarop zette de wegpolitie de bus aan de kant in Haasrode", vertelt Mathieu Caudron van de Leuvense politie."

"De wegpolitie moest versterking inroepen, omdat de supporters riepen, agressief waren en voetzoekers gooiden, wat ze onderweg ook al gedaan hadden via het dakvenster. De supporters weigerden zich ook kenbaar te maken. Uiteindelijk werd iedereen opgepakt en naar Brussel gebracht om de nacht door te brengen in een cellencomplex. Vanochtend zijn alle supporters met mondjesmaat weer vrijgelaten."

Om welke supporters het ging, wil de politie niet vertellen.