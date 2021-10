"Tweede eigendom kopen, betekent niet dat je rijk bent": MR en Vooruit oneens over belastingvoordeel op tweede woning

Vooral MR wilde dat belastingvoordeel koste het kost behouden. Voorzitter Georges-Louis Bouchez verdedigde het in "De zevende dag" dan ook. "Voor ons was het een zeer duidelijke nee. Stel dat iemand een tweede huis koopt, een kleine zelfstandige die dat doet voor zijn pensoen of iemand die dat doet voor zijn kind, zijn dat rijke mensen? Investeren in een tweede of derde eigendom wil niet zeggen dat je rijk bent. Als je 3.000, 4.000 of 6.000 euro per maand verdient en een gezin hebt, ben je niet rijk", klinkt hij stellig.