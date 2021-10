Veroordeelde miljonair Robert Durst aan beademing na coronabesmetting

De 78-jarige Durst werd donderdag tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op zijn goede vriendin Susan Berman in 2000. De vastgoedmagnaat voelde zich volgens zijn advocaat al zeer slecht tijdens het aanhoren van het vonnis.

"Hij had moeite met ademen en met communiceren", zo stelde advocaat Dick DeGuerin in een e-mail aan de krant The Los Angeles Times. "Hij zag er slechter uit dan ik hem ooit had gezien en ik maakte me grote zorgen."

Durst ligt momenteel aan een beademingstoestel. Gedurende het hele proces verbleef hij onder politietoezicht in een vleugel van het USC Medical Center, maar het is niet meteen duidelijk of hij daar nog steeds ligt, en evenmin waar en wanneer hij het coronavirus heeft opgelopen.

De gezondheid van Durst was een gespreksonderwerp gedurende het hele proces. Vorige maand verscheen hij niet in de rechtbank op de dag dat de jury hem schuldig bevond, omdat hij was blootgesteld aan iemand die positief op het coronavirus was getest.

Het proces heeft vijf maanden in beslag genomen. Durst was in 2015 gearresteerd op verdenking van de moord op Berman. Dat gebeurde net voor de laatste aflevering van de zesdelige HBO-documentairereeks "The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst" zou worden uitgezonden.