Verzet tegen armoede: wake in Hasselt, dozenspel in Beringen

Aan de Kanaalkom in Hasselt hield de daklozenwerking De Trawanten gisteren een wake voor 4 daklozen die het afgelopen jaar overleden zijn in Hasselt. "Farbas, Peter, Timmy en Lambert, dat zijn 4 overleden dak- en thuislozen die we persoonlijk kennen", vertelt Marcel Vanhex van De Trawanten. "Maar ze staan symbool voor de vele anderen die overleden zijn, maar die we niet kennen."

In Hasselt leven momenteel meer dan 200 dak- en thuislozen. "Dat zijn vooral mensen tussen de 20 en de 45 jaar, gaat Vanhex verder. "Meestal gaat het om Belgen, we merken dat mensen van allochtone afkomst vaak geholpen worden door hun gemeenschap." Met de wake willen de armoedeverenigingen in Hasselt ook aandacht vragen voor het sneeuwbaleffect van schulden, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en uithuiszettingen.