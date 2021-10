Krijgen ook kinderen tussen 5 en 11 jaar binnenkort een coronavaccin? Pfizer dient alvast aanvraag in

Toch zal er nog stevig gedebatteerd (moeten) worden over de beslissing of we alle kinderen dan moeten laten vaccineren. "Enerzijds is er de vraag of we die kinderen willen beschermen en zorgen dat er minder circulatie is van het virus, bijvoorbeeld in de klas. Er is ook de bijdrage aan de groepsimmuniteit. Die zaken moeten we afwegen tegen de keuze of we elk kind individueel willen vaccineren."