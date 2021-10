Opvallend meer klachten na zaak-De Pauw bij ombudsvrouw gender: "Grensoverschrijdend gedrag gebeurt altijd en overal"

Wat gebeurt er wanneer de ombudsvrouw zo'n dossier in handen krijgt? "Het gaat zeker niet allemaal naar de rechtbank. Heel veel gebeurt in de grijze zone, waar geen strafwet bij komt kijken en waar zo'n proces niet gepast zou zijn."

Als het geen strafzaak is, kunnen er twee dingen gebeuren. "Het hangt af van wat de mensen willen. Sommigen willen dat het gewoon ergens genoteerd wordt in de cijfers, dat ze erkenning krijgen en dat dan ergens kunnen parkeren. Soms wordt er ook bemiddeld. Dan kunnen we spreken met slachtoffers en plegers, of soms zelfs met een ruimere groep. Zo kunnen we bedrijven beter wapenen voor de toekomst."

Vaak willen mensen ook graag een verontschuldiging horen. "Dat hoort er hard bij, mensen kunnen er dan vrede mee nemen. Soms willen ze ook een psychologische behandeling."