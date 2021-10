27-jarige Roemeen krijgt 3 jaar cel voor cannabisplantage in Brugge, waarin een man het leven laat bij een brand

Op 23 april vorig jaar moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand in Brugge. Na de bluswerken trof de politie binnen een cannabisplantage aan met meer dan 1.200 plantjes. Bijna een maand later, op 19 mei, werd het verkoolde lichaam van een Albanese man gevonden op de zolderverdieping van het huis. De zus van de Albanese plukker had hem even voordien als vermist opgegeven bij de Brusselse politie.

De politie arresteerde een Roemeens koppel, dat de woning in de Schuttersstraat huurde met een valse identiteitskaart. De man werd nu veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor betrokkenheid bij de plantage, diefstal van elektriciteit en onopzettelijke doding van de Albanese plukker. De vrouw werd vrijgesproken. De man maakt waarschijnlijk deel uit van een grotere organisatie. Maar het gerecht kon de spilfiguren van de zaak niet identificeren.