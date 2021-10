5.000 vrachtwagenchauffeurs gezocht in Vlaanderen, 16-jarige aspirant-chauffeur in Genk: "Belangrijk en mooi beroep"

"Onze opleiding bestaat uit taalvakken, les over de wegcode en praktische rijles. Zo rijden we nu al rond op privéterrein. Ik kan al een béétje met de vrachtwagen rijden", lacht de 16-jarige Lars.

Dat er zo'n nog 5.000 vrachtwagens gezocht worden, verbaast Lars niet. "In mijn klas zijn we met 8, en in de andere klas met 13. Veel is dat dus niet. Je merkt dat het beroep veel mensen afschrikt, terwijl het een heel mooi beroep is."