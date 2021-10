75 procent van de volwassenen in de Europese Unie volledig gevaccineerd tegen COVID-19

Tot nu toe heeft Europa ook al meer dan een miljard coronavaccins geëxporteerd naar meer dan 150 landen. Zo'n 87 miljoen vaccins daarvan waren bestemd voor het COVAX-programma voor de armere landen. "De Europese Unie is duidelijk de grootste uitvoerder van coronavaccins", zegt Von der Leyen. "We zijn blijven exporteren, zelfs als er in de EU zelf een schaarste aan vaccins was."

Samen met de Verenigde Staten wil de EU tegen volgend jaar wereldwijd een vaccinatiegraad van 70 procent bereiken.