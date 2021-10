Nieuwste single Angèle is een ode aan Brussel en een verenigd België, staat ze voor een wereldwijde doorbraak? 

De release van haar tweede album lijkt nu niet meer veraf. In Franstalige media wordt alvast gegokt op 10 december. Eind 2017 was Van Laeken nog influencer van hoofdberoep en bracht ze haar debuutsingle "La loi de Murphy" in eigen beheer uit. Een liedje later was ze een superster in Franstalig Europa en Vlaanderen. De druk om te bevestigen is dus onmetelijk veel groter.

Het album "Brol" (en uitloper"Brol, la suite") uit 2018 is ondertussen goed voor meer dan 1,5 miljoen verkochte platen, 2 miljard streams, 8 MIA-awards, 3 Victoires De La Musique (belangrijkste muziekprijzen in Frankrijk), een MTV-award etc.... Een weekje terug berichtte Angèle: "Nooit gedacht dat het plaatje dat ik maakte op mijn tienerslaapkamer me zo'n mooie avonturen zou schenken"