Aantal studenten in lerarenopleidingen blijft maar dalen

Het is al aan de gang sinds 2011, tien jaar lang dus, het aantal studenten in de lerarenopleidingen dendert achteruit: "Stelselmatig, keer op keer, al was er vorig jaar wel een lichte heropleving", zegt Joeri Deryckere van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA). "Maar we kunnen niet ontkennen dat op dat decennium tijd het aantal studenten bijna met de helft is afgenomen." Op dit moment vullen 21.037 studenten de lerarenopleidingen aan diverse Vlaamse hogescholen.

Problematisch natuurlijk, zeker wanneer er nu al een tekort aan leerkrachten is en het er voor de toekomst dus niet echt beter uitziet. Al is de toestand niet overal even ernstig: het zijn vooral de opleidingen lager onderwijs die een verval zien in het aantal studenten, een daling met 9,8 procent. In de opleiding kleuteronderwijs daalde het aantal studenten met 6,9 procent, het secundair liet zelfs een lichte stijging optekenen van 1,6 procent. De inschrijvingen bij de educatieve masters - de lerarenopleidingen op universitair niveau - blijven min of meer gelijk. Maar algemeen moet het gezegd: er zijn steeds minder jongeren die leerkracht willen worden.