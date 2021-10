Akkoord tussen vakbonden en directie bij Lidl, dinsdagnamiddag alle winkels weer open

Het conflict draaide rond de toegenomen werkdruk bij Lidl in België. Maandag bleven daarom opnieuw 70 van de ruim 300 winkels gesloten. Bij de supermarktketen werd al voor de zesde dag op rij gestaakt. De vakbonden en directie hebben maandag urenlang samengezeten om tot een akkoord te komen.

En dat akkoord is er, meldt Jan De Weghe van de socialistische bediendenvakbond BBTK in de nacht van maandag op dinsdag aan onze redactie. Er komen een aantal maatregelen om de werkdruk te verlagen, op korte en langere termijn. Zo wordt onder meer de vliegende ploeg uitgebreid, dat is de ploeg die bijspringt in winkels voor extra taken of om afwezigheden op te vangen.

Door het akkoord zullen alle winkels van Lidl vanaf dinsdagnamiddag volledig operationeel zijn. In de winkels waar maandag gestaakt werd, zal er in de voormiddag eerst opgeruimd worden.