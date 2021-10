Al minstens 24 doden bij overstromingen in Zuid-Indische deelstaat Kerala

Op beelden is te zien hoe groot de omvang van de catastrofe is. Aardverschuivingen en modderstromen hebben dorpen en steden afgesneden van de buitenwereld. In de districten Kottayam en Idukki, in de deelstaat Kerala, zijn huizen weggespoeld en raakten mensen ingesloten door water en puin. Op sociale media is te zien hoe een huis van twee verdiepingen wordt meegesleurd door een kolkende rivier.