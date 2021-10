De lichaamstaal van partijvoorzitters: durf ook het onderlinge debat aan

Een kwalitatief hoogstaand debat tussen parlementsleden en regering in het federale parlement en een lichaamsdebat van partijvoorzitters in "De zevende dag". Dat viel politiek journalist Ivan De Vadder op bij zijn wekelijkse analyse van de politieke actualiteit. Het had boeiend geweest om alle argumenten over tweede en derde woningen en over kernenergie over en weer te horen in een debat tussen partijvoorzitters, en niet in seriële monologen.