Antwerpse vaccinatiedorp Spoor Oost open tot midden november, nadien vaccinaties in Antwerp Expo en Kinepolis

De uitnodigingen voor de categorie 65 tot en met 84 jaar - 85-plussers kwamen al eerder aan de beurt - worden momenteel volop verstuurd in Antwerpen, Borsbeek, Wommelgem, Stabroek en Schoten. In totaal gaat het om ongeveer 100.000 mensen. Om dat zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren, hebben het stadsbestuur, ZNA en de eerstelijnszones beslist om vaccinatiedorp VacCovid langer open te houden.

Vanaf midden november wordt er gekozen voor andere locaties. Eerst zal dat enkele weken lang Antwerp Expo zijn, vanaf begin december verhuizen de vaccinaties naar Kinepolis aan de Noorderlaan. Tegelijkertijd worden er begin december lokale vaccinatiedagen georganiseerd, onder meer op Linkeroever en in Stabroek, Schoten en Wommelgem. Die dagen zijn bedoeld voor senioren die moeilijk te been zijn en zich niet tot aan de grotere locaties kunnen verplaatsen.

Wie nog een eerste of tweede prik moet krijgen, kan intussen nog steeds terecht in een van de "vaccinatiepunten": ZNA Erasmus, ZNA Stuivenberg of Dienstencentrum De Boskes.

"De bedoeling van de tijdelijke centra is om op korte tijd grote groepen te kunnen vaccineren", zegt ZNA-spoedarts en coördinator van VacCovid Jan Stroobants. "Hiervoor werkt een team van ZNA een modulair systeem uit: dat omvat een bouwpakket en een werkwijze voor een tijdelijk vaccinatiecentrum. De omvang ervan is makkelijk af te stemmen op het aantal toe te dienen vaccinaties. Daarnaast is het pakket snel op te bouwen en af te breken, en lang bruikbaar.