BEKIJK - Wenduine krijgt grotere strandhoofden, "de momenten waarop er veel toerisme is, die worden ontzien"

In Wenduine zijn grote werkzaamheden begonnen om drie zogenoemde strandhoofden uit de zee te halen. Veel mensen noemen het goflbrekers, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Een strandhoofd ligt dwars op het strand, terwijl een golfbreker evenwijdig ligt met de kustlijn. De strandhoofden die nu verdwijnen, worden vervangen door hogere en langere exemplaren. Die moeten ervoor zorgen dat het zand in Wenduine minder snel wegspoelt.