Belevenisbibliotheek Utopia in Aalst wint internationale, architecturale hoofdprijs en verslaat projecten in New York en China

Utopia, het gebouw waar de Aalsterse bibliotheek en het Academie voor Podiumkunsten huist, heeft de prijs voor 'Best Arts & Culture Building Project' gewonnen op de ABB LEAF Awards. Dat was best onverwacht, want ook het gerenoveerde Museum For Modern Art uit New York en verschillende prestigieuze projecten uit China, waaronder de kunstacademie van Jiaxing, waren kandidaten. "Het is een eer om deze prijs op zak te steken", zegt Aalsters Schepen van Bibliotheek, Karim Van Overmeire.

Het gebouw, ontworpen door het Nederlandse bureau KAAN-architecten, kon de internationale jury overtuigen. De mix tussen oud- en nieuwbouw zorgde ervoor dat Utopia de hoofdprijs binnenhaalde. Zo wordt de aandacht van architectuurliefhebbers wereldwijd op Aalst gevestigd.