Eerste klimaatprijzen van prins William: "Wat we komende 10 jaar doen of laten, is bepalend voor volgende 1.000 jaar"

In een vooraf opgenomen toespraak zei prins William dat we "in een beslissende tijd leven. Wat we in de komende tien jaar gaan doen of nalaten zal het lot van onze planeet bepalen voor de komende duizend jaar. Er zijn al veel antwoorden. Maar we hebben iedereen nodig, uit alle delen van de samenleving. Iedereen moet hoge ambities koesteren en samenwerken om onze planeet te herstellen."

"De tijd raakt op. Tien jaar lijkt niet lang genoeg, maar de mensheid is in haar geschiedenis al in staat gebleken om het onmogelijke op te lossen. Het is aan ons om de toekomst te bepalen. En als we ons er echt voor inzetten, is niets onmogelijk."