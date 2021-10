Canadese superster The Weeknd verplaatst wereldtournee, concerten in Sportpaleis geannuleerd

De Canadese popster begint aan zijn "After hours in dawn"-tournee vanaf de zomer van 2022. Hij trekt letterlijk de hele wereld rond, want er staan concerten gepland in alle werelddelen. De nieuwe concertdata en locaties worden later bekendgemaakt. Al vermeldt The Weeknd op Twitter dus wel expliciet dat het om grote stadions zal gaan.

Of The Weeknd in 2022 ook een concert in België zal geven, is nog niet bekend. Als hij wil uitwijken naar een grotere locatie, dan heeft hij in principe niet zo veel opties. Het Koning Boudewijnstadion, of het festivalpark in Werchter zijn in theorie mogelijkheden.

De zomer van 2022 wordt hoe dan ook een goedgevulde concertzomer. Heel wat buitenlandse artiesten hebben hun komst naar ons land al bevestigd. Zo treedt Rammstein op in Oostende, komt Billie Eilish naar het Sportpaleis en treedt Coldplay twee keer op in het Koning Boudewijnstadion. En ook onze Stromae is terug van weggeweest, en speelt al zeker op Werchter Boutique en Les Ardentes.