Dierenopvangcentra zijn bang voor hogere energiefactuur: "Met de stijging van de elektriciteitsprijzen weten we niet waar we gaan landen"

Ook bij dierenopvangcentra veroorzaken de verhoogde energieprijzen kopzorgen. Dat zegt Filip Berlengee, medewerker van het Geraardsbergse opvangcentrum SOS Wilde Dieren: "Het gebouw moet verwarmd worden en soms zitten we aan een energiefactuur van 260 euro per maand. Met de stijging van de prijzen weten we niet waar we gaan landen."