Dieven zien weer hun kans nu coronamaatregelen versoepeld zijn: "Politie kan ze moeilijker spotten"

"Voorlopig merken we in Turnhout nog geen stijging van inbraken in woningen, maar gaat het vooral om inbraken in horecazaken en sportkantines", vertelt Remijsen nog. Maar beter voorkomen dan genezen, met deze tips. "Zorg ervoor dat er 's avonds altijd een lichtje brandt, ook al ben je niet thuis. Laat ook geen briefjes achter op de deur om te vertellen dat je afwezig bent. En leg geen waardevolle spullen of geld voor je raam."