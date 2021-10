Digitale portefeuille voor elke Belg tegen 2023

De bedoeling van de digitale portefeuille is om alle data van de verschillende overheden in ons land te koppelen en efficiënter beschikbaar te maken. En dat is nodig, benandrukt staatssecretaris Michel: "De digitale portefeuille is nodig om dat we in een complexe staat leven. De Belg moet niet het slachtoffer zijn van de complexiteit van onze overheid. Daarom hebben we tools nodig om het leven van de Belgen te vereenvoudigen."