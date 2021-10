Minister Somers trekt erkenning Borgerhoutse moskee De Koepel in: "Er was geen contact"

“Er is nog nooit een jaarrekening neergelegd. Nog nooit een meerjarenplan ingediend", zegt minister Somers. "Er is zelfs niet geweten wie in het bestuur zetelt en wie de imam is. Dan is de intrekking van de erkenning natuurlijk het logische gevolg.“

Wie een erkenning intrekt, heeft natuurlijk ook geen vat meer op de moskee. Maar dit moest gebeuren, vindt de minister. “Net zoals de rest van de Vlaamse regering verkies ik een erkende moskee boven een niet-erkende moskee, maar niet op deze manier natuurlijk. Een erkende moskee kan rekenen op financiering en ondersteuning, maar moet zich wel houden aan bepaalde verplichtingen. Met De Koepel was er geen constructieve relatie, zelfs geen contact. In maart is de moskee dan ook op mijn vraag officieel in gebreke gesteld en hebben we hen aangemaand om zich in regel te stellen. De Koepel heeft hier zelfs niet op gereageerd, wat veelzeggend is. Toen hebben wij de opheffingsprocedure opgestart, ook daarop kwam geen reactie", aldus Somers.