Wereldberoemde psychotherapeute Esther Perel: "Iedereen heeft vijf basisbehoeftes op het werk" 

Esther Perel is voor velen bekend door haar TED-talks, boeken, podcasts of video's op YouTube. De Amerikaanse therapeute met Antwerpse roots bereikt miljoenen mensen met haar lezingen over relaties, hoewel ze zichzelf niet een relatie-expert durft te noemen: "Niemand is een expert vandaag, omdat er zo veel onzekerheden en overlappingen zijn."