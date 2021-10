Fiscaal voordeel tweede woning blijft bestaan en dat doet economen fronsen: "Doet alleen de huizenprijzen stijgen"

Het federale niveau in ons land voorziet nog steeds in een fiscaal voordeel voor wie een lening aangaat om bijkomend vastgoed aan te kopen, naast of bovenop de "eerste" woning dus. Op de betaalde kapitaalaflossingen en schuldsaldopremie voor dat extra vastgoed is een belastingvermindering van 30 procent van toepassing. De som die in aanmerking komt, is begrensd op 2.350 euro per jaar, waardoor je alles samen maximaal 705 euro per jaar kunt aftrekken van de belastingen.