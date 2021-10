Franse pedagogen komen leren bij Meetjeslandse basisscholen: "We tonen hoe we co-teachen en buiten lesgeven"

Vooral met het concept co-teaching zijn de Franse pedagogen niet bekend. "Bij ons staan er soms meerdere leerkrachten voor de klas", geeft Bisschop mee. "Door de kleine lesruimtes is het lang nadenken over de juiste aanpak en dat gaat niet van de ene dag op de andere. De Franse collega's zien hoe wij dat aanpakken en kunnen dat toepassen op hun eigen scholen." Daarom bezoeken ze basisschool De Reigers in Zelzate. Die school is recent gebouwd en daarbij is nagedacht over het efficiënt toepassen van co-teaching.

Directrice van De Reigers Benigna Van Damme was aanwezig bij de rondleiding: "We hebben vandaag onze huidige gebouwen laten zien, waar we in augustus enkele muren hebben verwijderd. Zo konden we grotere lokalen creëren."