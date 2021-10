Oudste en beroemdste sneeuwveld van het Verenigd Koninkrijk staat op het punt om te verdwijnen

Het was een (bijna-)zekerheid: in de Cairngorms, een natuurpark in het noordelijke deel van Schotland, kon je altijd sneeuw vinden, zelfs midden in de zomer of de herfst, wanneer het smeltproces het verst gevorderd is voor de kou opnieuw intreedt.

Eén bepaalde plek in de schaduw van hoge rotsen behield altijd een sneeuwveld. De plek is "The Sphinx" gedoopt en wordt door de Britten gekoesterd omdat ze nergens in het Verenigd Koninkrijk iets hebben dat dichter in de buurt komt van een gletsjer. Om die reden wordt The Sphinx al jaren nauwlettend opgevolgd door wetenschappers.