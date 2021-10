Gemeente Herne kampt met tekort aan zalen voor verenigingsleven

"Nu het sociale leven weer heropleeft, worden we geconfronteerd met het feit dat een aantal zalen ofwel niet meer bestaat, ofwel binnenkort definitief de deuren sluit", vertelt burgemeester Poelaert aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Onze verenigingen blijven in de kou staan."



Zo is de in de streek bekende feestzaal en café De Kring na de verplichte sluiting door corona niet meer opengegaan. "De uitbater is op zoek naar een overnemer en de zaak blijft dus voorlopig gesloten", legt Poelaert uit. "Ook feestzaal De Liberale Harmonie is al een tijdje gesloten en ook restaurant en feestzaal De Egelantier heeft net aangekondigd dat ze gaan sluiten."

Ook het aantal cafés in Herne daalt zienderogen. "De toekomst van de horeca in Herne lijkt niet zo rooskleurig", aldus Poelaert. "Maar het verenigingsleven in Herne is groot en het is jammer dat die verenigingen nu moeten uitwijken naar deelgemeenten of naburige gemeenten."