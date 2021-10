Gewezen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden aan gevolgen coronavirus

Colin Powell, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Powell was de eerste zwarte Amerikaan die minister van Buitenlandse Zaken werd. Hij was dat onder president George W. Bush, met wie hij mee de oorlogen in Afghanistan en Irak leidde. Dat hij de invasie in Irak verdedigde door te stellen dat dat land beschikte over massavernietigingswapens, zag hij later als een smet op zijn carrière. De oud-minister werd 84 jaar.