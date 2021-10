Hondensleemenner Stefan Goris schrijft nu ook kinderboek over Esdra: “Het is de hond die me alles geleerd heeft.”

Het lijken wijze levenslessen die verpakt zijn in een fijn kinderboek maar eigenlijk geldt de boodschap die hij wil meegeven voor iedereen. “Ik doe vaak teambuildings, en de kennis die ik via de observatie van mijn honden heb opgedaan kan je zeker ook gebruiken in het echte leven met volwassen mensen of in de bedrijfswereld. Kinderen aanspreken is wel makkelijker omdat ze enorm verwonderd zijn door alles wat met dieren te maken heeft. Kinderen zijn ook nog echt bezig met hun dromen. En als ik via dit boek kan meegeven dat dromen mag en dat je ze ook echt kan verwezenlijken dan vind ik het geslaagd.”

Het boek Esdra, het verhaal van een bijzonder sledehonde is uitgegeven bij Clavis.