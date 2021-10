Housing First heeft in Sint-Truiden daklozen nog niet van problemen kunnen redden: "Toch een goede aanpak"

De Vlaamse regering investeert meer dan 1,57 miljoen euro voor 2021 en 2022 in Housing First. "Met Housing First kunnen we mensen met chronische dak– en thuisloosheid een stabiele huisvesting met een huurbescherming aanbieden als een eerste stap om situaties van thuisloosheid op te lossen", zegt Wouter Beke (CD&V). In 2015 startte in Limburg al een proefproject in enkele steden waaronder Sint-Truiden, maar daar boekte Housing First tot nog toe weinig succes.