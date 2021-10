In Duitsland moet de hoofdredacteur van Bild opstappen vanwege machtsmisbruik in relaties met vrouwelijke collega’s

In maart van dit jaar stond Reichelt al eens vol in de storm. Het Duitse blad publiceerde toen een lang artikel over “het systeem Reichelt”, onder de veelzeggende titel Vögeln, fördern, feuern (“Vogelen, promoveren, ontslaan”). Zonder veel details te geven beschuldigde het artikel Reichelt ervan zijn macht te misbruiken. Hij zou jonge vrouwelijke collega's en staigaires kregen via Instagram uitnodigen voor diners. "Sommigen kregen snel promotie. Even snel vielen ze uit de gratie."

Op eigen vraag werd Reichelt toen op non-actief gezet, waarna Axel Springer een advocatenkantoor de opdracht gaf de zaak te onderzoeken. Dat leverde volgens moederbedrijf Axel Springer geen bewijs op van seksuele intimidatie of dwang. Het bedrijf erkende dat Reichelt "fouten" had gemaakt, maar dat die niet opwogen tegen het belang van Reichelt voor Bild. Kortom, hij kon korte tijd later weer aan het hoofd van Bild terugkeren. De functie van hoofdredacteur moest hij voortaan wel delen met een vrouw, Alexandra Würzbach.