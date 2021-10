Breidt autobouwer Volvo zijn site in Gent uit met enorme batterijfabriek? Jambon (N-VA) in Zweden voor onderhandelingen

De Zweedse autobouwer Volvo gaat zijn site in Gent misschien uitbreiden met een enorme batterijfabriek. Volvo wil zo'n fabriek bouwen, ergens in Europa, maar waar is nog niet duidelijk. Op dit moment is Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op bezoek in Zweden, om de zaak van Gent te bepleiten. Volgens hem - en ook volgens een van de (Belgische) topmannen bij Volvo in Zweden - heeft Gent heel wat troeven.