Radioprogramma "King of Pop" op Studio Brussel op de radar in de VS: advocaten Michael Jackson eisen naamsverandering

Het radioprogramma heeft nu de aandacht getrokken aan de andere kant van de oceaan. Het bedrijf dat de nalatenschap van Michael Jackson beheert, stuurde een officiële brief naar de VRT, ondertekend door verschillende advocaten. De brief stelt dat de naam "King of Pop" niet zomaar gebruikt mag worden. "De advocaten moeten toezien op de naam "Michael Jackson", en blijkbaar is de naam "King of Pop" ook van hen", vertelt presentator Stijn Van de Voorde in de ochtendshow op Studio Brussel.